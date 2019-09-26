Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6805
  • 6,2232
  • 275.503
  • 102802
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Sinan Akçıl, eski eşi Burcu Kıratlı ile barıştığını ilan etti! 'Sonuna kadar arkasındayım'

Sinan Akçıl, eski eşi Burcu Kıratlı ile barıştığını ilan etti! 'Sonuna kadar arkasındayım'

Sinan Akçıl, eski eşi Burcu Kıratlı ile barıştığını ilan etti! 'Sonuna kadar arkasındayım'

Geçtiğimiz haftalarda boşanan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı. 20 gün süren ayrılığın ardından barıştık ilanı Sinan Akçıl'dan geldi.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, birkaç aylık aşkın ardından geçen yılın son günlerinde Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz haftalarda da tek celsede anlaşmalı olarak boşanan ikili, birkaç gün önce sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

BARIŞTILAR!

Paylaşımlarıyla barıştıkları düşünülen çiftten müjdeli haber geldi. 2. Sayfa programına özel bir açıklamada bulunan Sinan Akçıl, "Hayattaki en değerli varlık Burcu benim için. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım" dedi. Akçıl, bu açıklamayla 20 günlük ayrılığın sona erdiğini ilan etti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kadın dizisinde kimin öldüğü ortaya çıktı
Doğum kilolarından kurtuldu, fit haliyle dikkat çekti
Hülya Avşar'dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu açıklaması!
Ortak proje mi geliyor?
Düğün hazırlıkları başladı
<p>Bayrampaşa’da yaşayan ve 10 senedir kuaförlük yapan 25 yaşındaki Hakkı Akif Güler, Bayrampaşa Bel

Genç Kuaförden Alkışlanacak Hareket... Engellilere Gönüllü Hizmet Veriyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yiyeceklerin taze olup olmadığını anlamanın püf noktaları

'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' 20 Aralık'ta vizyonda