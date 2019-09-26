Sinan Akçıl, eski eşi Burcu Kıratlı ile barıştığını ilan etti! 'Sonuna kadar arkasındayım'

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, birkaç aylık aşkın ardından geçen yılın son günlerinde Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz haftalarda da tek celsede anlaşmalı olarak boşanan ikili, birkaç gün önce sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

BARIŞTILAR!

Paylaşımlarıyla barıştıkları düşünülen çiftten müjdeli haber geldi. 2. Sayfa programına özel bir açıklamada bulunan Sinan Akçıl, "Hayattaki en değerli varlık Burcu benim için. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım" dedi. Akçıl, bu açıklamayla 20 günlük ayrılığın sona erdiğini ilan etti.