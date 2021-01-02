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  • Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'yı aldattı mı? İlk açıklama geldi
02 Ocak 2021 Cumartesi 10:50 | Son Güncelleme:

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'yı aldattı mı? İlk açıklama geldi

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'yı aldattı mı" İlk açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve eski eşi Burcu Kıratlı ayrılık haberleri ile yeniden gündeme geldi. Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı'yı aldattığı iddia edildi. Akçıl, hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanmalarından kıs bir süre sonra ilişkilerine ikinci bir şans vermişti. Ünlü çift aynı evde yaşamaya devam ederken geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleri geldi. Sinan Akçıl'ın, Azerbaycanlı sevgilisi uğruna birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı’yı terk ettiği iddia edilmişti.

'Günaydın Hafta Sonu'nun yılbaşı özel programına konuk olan Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'yı aldattığı yönünde çıkan haberler ilk kez cevap verdi.

Akçıl, 'Burcu ile aramızda büyük bir sevgi vardı, hâlâ da bitmiş değil. Aldatma söz konusu olamaz. Burcu, melek gibi bir kadındır, aldatsam çarpılırdım' dedi.

Sinan Akçıl, geçtiğimiz aylarda yaptığı 'Burcu’dan ayrıldıktan sonra fake hesap açtım. Onu daha rahat ‘stalk’lamak için. Benden ayrılsa bile bir kadının kontrolümün altında olmasını severim. Öyle demeyelim de başına bir şey gelmesin diye tabii...' açıklamasıyla dikkat çekmişti.

<p>Akşam Gazetesi Spor Müdürü Kenan Karcı, spor dünyasındaki son gelişmeleri Akşam TV’ye anla

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