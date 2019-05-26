Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile büyük aşk yaşıyoruz demişti! 4 ay sonra şok karar...

Ünlü müzisyen Sinan Akçıl'la Burcu Kıratlı, kasım ayında aşk yaşamaya başlamış, yılbaşında da Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. Büyük aşk yaşadıklarını söyleyen çift 'Lunapark gibi bir hayatımız olacak' demiş, aşklarının herkese örnek olacağını dile getirmişti. Evlendikten kısa süre sonra Burcu Kıratlı'nın kıskançlık krizleri nedeniyle çiftin ayrılma noktasına geldiği iddia edilmişti. Çiftin boşanmak için karşılıklı dava açtıkları öğrenildi. Önceki gün Harbiye'de yeni şarkısına klip çeken Sinan Akçıl, bu konuda açıklama yaptı. Ünlü müzisyen, 'Bu konularda konuşmam doğru değil, özel konular bunlar. Biz bunu kendi aramızda düzgün bir şekilde çözmeye çalışıyoruz, bir dönem ayrı yaşadığımız doğru ama şu an aynı evdeyiz. Önemli olan iç huzurumuz, bu süreçte 'ne o üzülsün, ne de ben üzüleyim' diyorum” diyerek iddiaları adeta doğruladı.







SİNAN AKÇIL AYRILMADAN ŞARKISINI YAPTI?

Goy Goy adlı yeni şarkısına klip çeken Sinan Akçıl, "Goy Goy, aslında Burcu'nun sıkça kullandığı bir söz. Evde bir gün bunu şarkı yapabilir miyim diye düşündüm ve ortaya bu parça çıktı. Yani anlayacağınız bedavadan şarkı sözü çıktı. 'Çocukların olsun boy boy, hayat sana nasıl bende goy goy' aslında anlamlı bir ayrılık şarkısı" dedi. Duyanlar 'Sinan ayrılmadan ayrılık şarkısını hazırlamış bile' şeklinde yorum yaptı.