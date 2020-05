Simge Tertemiz kimdir, kaç yaşında? Ünlü sunucu Simge Tertemiz'in babası mı öldü?

Simge Tertemiz kimdir, kaç yaşında? Simge tertemiz nerelidir? gibi soruları sık sık araştırılıyor. Best Model of The World 4. ve 2004 "Best Model of Turkey" birinciliği kazanan Simge Tertemiz 'in hayatı merak ediliyor. İskenderun doğumlu sunucu birçok sinema filminden de yer almıştır. Haberimizin içerisinden Simge Tertemiz hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

SİMGE TERTEMİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

HAYATI VE KARİYERİ

Simge Tertemiz (d. 9 Eylül 1988, İskenderun), Türk sunucu, manken ve oyuncu.

Yahya Kemal Beyatlı İÖO, Nuri Cıngıllıoglu Lisesi Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde öğrenim görmektedir. 2002 "Best Model of Turkey" gelecek vadeden misyon ödülü, 2004 "Best Model of Turkey" birinciliği, 2004 "Best Model of The World" dördüncülüğü, 2004 "Miss Tourism" beşinciliğine sahiptir.

Simge Tertemiz, Çılgın Dersane adlı ilk sinema filminde Gamze karakterini canlandırdı. Çılgın Dersane Kampta filminde de rol almıştır. ATV'de Özel Hat magazin programını sunmuştur. 2009 Offshone Sürat Tekneleri Yarışmasının tanıtımını yapmıştır. Boxer okurları tarafından 2011 yılının en seksi kadını seçilmiştir.

ÖZEL HAYATI

2011 yılında 4,5 aylık hamile olduğu için 5 yıldır birlikteliği olan Murat Kadıoğlu ile yıldırım nikahıyla evlendi ve bu evlilikten Kayra isminde çocuğu olmuştur. Bu sırada Murat Kadıoğlu'nun daha önceki eşinden bir çocuğu daha olmuş ve bunun sonucunda Simge ile Murat arasında başlayan şiddetli geçimsizlik mahkeme koridorlarına taşınmıştır. Simge Tertemiz ile Murat Kadıoğlu'nun evliliğinin 2014'te nihayete ermiştir.

SİMGE TERTEMİZ'İN BABASI MI ÖLDÜ?

Manken ve sunucu Simge Tertemiz'in acı günü. Babası Metin Tertemiz, oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Manken Simge ile modacı kardeşi Eylem Tertemiz'in İskenderun'da liman acenteciliği yapan babası Metin Tertemiz, sabaha karşı ablasıyla yaşadığı Yenişehir Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan düştü.