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'Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu bana Ece Seçkin söyledi'

'Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu bana Ece Seçkin söyledi'

Magazinci Cem Aydınlı'dan magazin dünyasını karıştıracak iddialar! Aydınlı, önce şarkıcı Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu iddia etmişti. Mahkemelik olduğu olayda Cem Aydınlı, savcılığa verdiği ifadede Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu kendisine Ece Seçkin'in söylediğini itiraf etti.

DAVADAN VAZGEÇMİŞTİ

TV programcısı Cem Aydınlı, şarkıcı Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu iddia etti. Sağın ise Aydınlı'ya iftira davası açacağını açıkladı.

Daha sonra uzlaşmaya giden şarkıcı, Aydınlı'nın dört tekerlekli sandalye bağışlaması karşılığında davadan vazgeçti.

İSMİ DOSYAYA GİRDİ

Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verilen ifadelere ulaşıldı. İfadelerde, şarkıcı Ece Seçkin'in de adının yer alması dikkat çekti.

Cem Aydınlı, Simge Sağın'ın çocuğu olduğu söylentisini kendisine ileten kişinin şarkıcı Ece Seçkin olduğunu belirtti.

(Sabah)

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