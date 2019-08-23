Simge Sağın yalanı affetmedi! Cem Aydınlı'nın 4.5 yıl hapsi isteniyor

TV programcısı Cem Aydınlı, geçen sene Simge Sağın'ın herkesten gizlediği bir çocuğu olduğunu iddia etmişti. Bu sözleri affetmeyen Sağın, Aydınlı'dan şikayetçi olmuştu. Şarkıcı, TV programında ortaya atılan 'Alkollüyken eski menajeri Cihan Tükel'i taciz etti' iddiasını da yalanlamıştı.

4.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Şikayet üzerine soruşturma başlatan savcılık, dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi. Sabah'ın haberine göre Simge Sağın; Cem Aydınlı'nın, Tohum Otizm Vakfı'na 4 akülü tekerlekli sandalye bağışlaması ve asılsız haber yapmaması şartıyla uzlaşabileceklerini söyledi. Ancak Aydınlı, sandalyeleri bağışlamadı. Hakkında dava açılan Aydınlı'nın 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor.