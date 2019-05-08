Simge Sağın işine yatırım yapıyor

Şarkıcı Simge Sağın, doğup, büyüdüğü şehirde konser vermenin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı Beyaz Show’da sergilediği dans performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sağın, "Şarkıyı satın aldığımdan beri herkesin oynadığını görmek en büyük hayalimdi. Şarkı bana ait olduğu için en çok dans etmek bana düşüyordu. Çok eğlendim, bu da vücut dilime yansıdı" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bir süre dans dersleri aldığını ve dans etmekten artık vazgeçtiğini sözlerine ekleyen şarkıcı, konserlerinde canlı performans sergilediği için aynı zamanda dans etmenin de oldukça zor olduğuna değindi.

Simge Sağın, "Sesim var, şarkı söylüyorum. Dans etmeyi geri plana attım. Sadece kendi dilimde dans ediyorum" dedi. Kazancı hakkında da açıklamalar yapan başarılı popçu, "Kazandığımı işime yatırıyorum. Bütün güzel şarkıları kendime topluyorum" dedi.

(HaberTürk)