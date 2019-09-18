Simge Sağın ile Metin Hara aşk yaşıyor mu? O iddialara açıklık getirdi

İşte Simge'nin açıklamalarından satır başları...

"METİN HARA İLE SEVGİLİ DEĞİLİZ!"

"Bir sabah kalktım ve haberlerde Metin Hara ile sevgili olduğumu öğrendim. Bu habere çok şaşırdım çünkü evden işe, işten eve giden biriyim. Ne ara böyle bir şey oldu hiç anlamadım. Zamanında Metin Hara’nın seminerine katılmıştım. Onun haricinde bir diyaloğumuz olmadı. Çok sevdiğim, enerjisi güzel bir insan ama sevgili olduğumuz haberleri doğru değil."

"ERKEK OLSAYDIM ÇAPKIN OLURDUM"

"Erkek işlerinin bir çoğundan çok hoşlanıyorum. Mesela koskoca bir tekneyi tek başıma bağlayabilirim. Maça giderim, hızlı araba kullanırım. Ama erkek olsaydım çapkın olurdum. Kadın olarak çapkın birisi değilim."

"EZHEL’İN HASTASIYIM"

"Rap müziğin yükselişinden memnunum. Ezhel'i çok beğeniyorum. Birlikte bir projede yer almayı çok isterim. Olursa sevinçten ağlayabilirim."