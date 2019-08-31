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  3. Simge Sağın ile aşk yaşıyor mu? Metin Hara iddialar karşısında...

Simge Sağın ile aşk yaşıyor mu? Metin Hara iddialar karşısında...

Simge Sağın ile aşk yaşıyor mu" Metin Hara iddialar karşısında...

Adriana Lima'dan ayrıldıktan sonra adı Simge Sağın'la aşk dedikodularına karışan Türk yazar Metin Hara, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

Kalabalık bir arkadaş grubuyla sohbet eden Metin Hara'nın gazetecileri görünce keyfi kaçtı. Mekandan ayrılırken Simge Sağın ile aşk yaşadığı iddiaları kendisine yöneltilen Hara, sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Öte yandan Hara ile Sağın'ın bir aydır gizli gizli buluştukları iddia ediliyor, ikilinin birlikteliklerini şimdilik sadece yakın çevrelerine söyledikleri belirtiliyor.

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