Simge 'özüme döndüm' dedi, İrem Derici'den yanıt gecikmedi

Simge, geçtiğimiz aylarda çıkardığı ‘As Bayrakları’ single’ı için sarı yaptığı saç renginden özüne döndü. Sarı saçlarını sadece dört ay kullanan şarkıcı, saçlarını yine siyaha boyattı. Yeni imajıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan takipçilerinin beğenisine sunan Simge, “Bir haber vereyim, ben özüme döndüm” dedi.

İREM DERİCİ'DEN OLAY YORUM

Simge'nin imaj değişikliği karşısında sessiz kalamayan İrem Derici ise Simge'nin fotoğrafına, "Ohh be Ankara’dan abim gelmiş evde bir bayram havası" notunu düştü.