Simge, Danla Bilic'in eski sevgilisi Berat Demir ile aşk yaşıyor mu? İddialara yanıt geldi
Ünlü popçu Simge Sağın ile Danla Bilic’in eski sevgilisi Berat Demir’in aşk yaşadığı iddia edildi.
Demir’in Simge’nin konserlerine tek başına gelip davetliler kısmında durduğu söylendi. Simge'nin de çoğu zaman Berat’ın olduğu tarafta durup ona doğru şarkı söylediği bildirildi. Danla Bilic, eski sevgilisinin aşk haberleri karşısında “Bu doğru ya da yanlış demek bana düşmez. Biz ayrılalı bayağı oldu” dedi. Bu arada Simge, yazılanları yalanladı.