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  3. Simge 'Çocuğu var' sözlerini affetmemişti! O dava sonuçlandı
08 Haziran 2020 Pazartesi 16:00 | Son Güncelleme:

Simge 'Çocuğu var' sözlerini affetmemişti! O dava sonuçlandı

Simge 'Çocuğu var' sözlerini affetmemişti! O dava sonuçlandı

Televizyoncu Cem Aydınlı bir programda Simge Sağın için 'çocuğu var' demiş, bu sözleri affetmeyen şarkıcı Aydınlı'yı mahkemeye vermişti. Sağın'ın 20 akülü sandalye talebinde bulunarak açtığı dava sonuçlandı.

Pop müziğin sevilen ismi Simge Sağın'ın, bir yıl önce kendisi hakkında bir magazin yayınında 'çocuğu var' iddiasında bulunan televizyoncu Cem Aydınlı'ya açtığı dava sonuçlandı. Avukat Ayşegül Mermer aracılığıyla geçtiğimiz günlerde İstanbul 60. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme, Aydınlı'nın 'kişiye hakaret' ve 'tehdit' suçu işlediğine hükmetti.

Sabah gazetesinin haberine göre; Cem Aydınlı, davayı kazanan Simge Sağın'a bağışlanmak üzere 20 akülü araba alacak.

UZLAŞMAYI REDDETMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Sağın, Aydınlı'dan Tohum Otizm Vakfı'na 20 tane akülü tekerlekli sandalye bağışlaması karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini ve uzlaşma yoluna gideceğini söylemişti. Ancak Aydınlı, bu teklifi kabul etmemişti.

"KIZIM OLSA NEDEN SAKLAYAYIM?"

Usta gazeteci Ali Eyüboğlu ile televizyoncu İlkay Buharalı’nın birlikte hazırladıkları, YouTube’da canlı yayınlanan 'Magazin Noteri' programına konuk olan popçu, “Bugüne kadar hakkında çıkan haberlerden en çok hangisine şaşırdın” sorusuna Simge Sağın, "Kızım olduğu haberlerine çok şaşırıyorum” cevabını vermişti.

38 yaşındaki şarkıcı, "Hala insanlar benimle biraz sohbet ettiklerinde ‘Ya var mı böyle bir şey?’ diye soruyor. Ve bununla ilgili açıklama yapmak bile yorucu oluyor. Bir kızım olsa neden sahip çıkmayayım, neden saklayayım? Herkes bilsin ki; benim bir kızım ve bir facebook hesabım yok" şeklinde konuşmuştu.

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