Simay Rasimoğlu: Burnum kemerli, dişlerim çarpık kalacak

Tacı taktığı andan itibaren “Acilen burnunu yaptır”, “O ne dişler”, “Estetik şart” şeklinde eleştirilere maruz kalan 22 yaşındaki Rasimoğlu, estetiğe sıcak bakmadığını söyledi. Doğal güzellikten yana olan Rasimoğlu, “Herkesin güzellik anlayışı farklı. Ama estetik yaptırmayı kesinlikle düşünmüyorum. Burnum kemerli, dişlerim de böyle kalacak. Kendimi bu halimle daha güzel buluyorum” ifadelerini kullandı.