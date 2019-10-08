Simay Rasimoğlu: Burnum kemerli, dişlerim çarpık kalacak
2019 Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu, kendisi için yapılan ‘çirkin’ eleştirilere sert yanıt verdi.
Tacı taktığı andan itibaren “Acilen burnunu yaptır”, “O ne dişler”, “Estetik şart” şeklinde eleştirilere maruz kalan 22 yaşındaki Rasimoğlu, estetiğe sıcak bakmadığını söyledi. Doğal güzellikten yana olan Rasimoğlu, “Herkesin güzellik anlayışı farklı. Ama estetik yaptırmayı kesinlikle düşünmüyorum. Burnum kemerli, dişlerim de böyle kalacak. Kendimi bu halimle daha güzel buluyorum” ifadelerini kullandı.