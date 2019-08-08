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  3. Ahmet Kural yeni sevgilisiyle yakalandı

Ahmet Kural yeni sevgilisiyle yakalandı

Ahmet Kural yeni sevgilisiyle yakalandı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile mahkemelik olan oyuncu Ahmet Kural, geçtiğimiz akşam Kadıköy'de yeni sevgilisiyle görüntülendi. Koşar adımlarla oradan uzaklaşan ikilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Habertürk'ten Akif Yaman'ın özel haberine göre; şarkıcı Sıla Gençoğlu ile mahkemelik olan oyuncu Ahmet Kural, geçtiğimiz akşam Kadıköy'de yeni sevgilisiyle görüntülendi.

İkili, patlayan flaşlarla şoke oldu.

Çift, muhabirlerin sorularına teşekkür edip hızlı adımlarla oradan uzaklaştı.

İkilinin keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

SILA'DAN AŞK İTİRAFI

Hazer Amani ile aşk yaşadıkları iddia edilen Sıla ise geçtiğimiz günlerde ilişkilerini itiraf ederek, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyorum. Güzel bir şey yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Sıla ve Hazer Amani'nin aynı karede yer aldığı fotoğraf sosyal medyada paylaşılmıştı.

(Kaynak: haberturk.com.tr)

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