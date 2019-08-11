Sıla'nın sevgilisi Hazer Amani'nin bayram paylaşımında dikkat çeken detay

Aşk yaşadıklarını geçtiğimiz günlerde itiraf eden Sıla ve Hazer Amani ile alakalı bir yeni gelişme daha yaşandı. MasterChef programıyla adını duyuran Hazer Amani'nin yaptığı bayram paylaşımını, Sıla'nın beğenmesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF

Ocak ayında Beşiktaş'ta samimi görüntülendikten sonra aşk yaşadıkları söylenen Sıla ve Hazer Amani magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. O sırada evli olan Hazer Amani yaşanan durumu "Aşk yok, alakası bile yok. Bir proje hakkında destek almak için bir araya geldik. Yakın zamanda bu projenin haberleri çıkacak öğreneceksiniz" diyerek hakkında çıkan haberleri yalanlamıştı. Ancak sevilen şarkıcı Sıla, geçtiğimiz günlerde verdiği bir söyleşide, Hazer Amani'yle birlikte olduklarını kabul etti ve "İstanbul'dan kaçtım. Bodrum'da arındım. Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum" dedi.

PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Aşklarını artık saklamayan ünlü çiftten Hazar Amani, sosyal medya hesabından bayram mesajı paylaştı. Amani'nin paylaşımına beğeni yağarken, bir detay takipçilerin gözünden kaçmadı. Sıla, sevgilisinin bayram mesajına kayıtsız kalmamış, beğeni ile karşılık vermişti.