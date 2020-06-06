Sıla'nın şef eşi Hazer Amani'den çocuk açıklaması!

Kuru kafa maskesiyle dikkat çeken Hazer Amani restoranda yaptığı hamburgeri eşi Sıla’ya götürdü. Amani, şunları söyledi;

-75 gündür evdeydik, hiç çıkmadık. Sıla ile bol bol yemek yaptık.

-Bir çocuğumuz olmasını çok istiyoruz. Ama şu an öyle bir durum yok.

-Bu süreçte 1 milyon TL zarar ettiğim iddia edildi, doğru değil. Kaybım var, ama bu rakam abartılı.

-Sıla’nın canlı yayın kazası çok komikti. Sonra birlikte günlerce güldük.