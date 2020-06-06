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  3. Sıla'nın şef eşi Hazer Amani'den çocuk açıklaması!
06 Haziran 2020 Cumartesi 11:04 | Son Güncelleme:

Sıla'nın şef eşi Hazer Amani'den çocuk açıklaması!

Sıla'nın şef eşi Hazer Amani'den çocuk açıklaması!

Ünlü şef Hazer Amani, önceki gün Bebek'teki restoranında görüntülendi. Eşi Sıla'ya hamburger yapıp eve götürdüğünü söyleyen Amani, muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

Kuru kafa maskesiyle dikkat çeken Hazer Amani restoranda yaptığı hamburgeri eşi Sıla’ya götürdü. Amani, şunları söyledi;

-75 gündür evdeydik, hiç çıkmadık. Sıla ile bol bol yemek yaptık.

-Bir çocuğumuz olmasını çok istiyoruz. Ama şu an öyle bir durum yok.

-Bu süreçte 1 milyon TL zarar ettiğim iddia edildi, doğru değil. Kaybım var, ama bu rakam abartılı.

-Sıla’nın canlı yayın kazası çok komikti. Sonra birlikte günlerce güldük.

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