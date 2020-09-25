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25 Eylül 2020 Cuma 13:00 | Son Güncelleme:

Sıla'nın şef eşi Hazer Amani aşka geldi!

Sıla'nın şef eşi Hazer Amani aşka geldi!

Ünlü şef Hazer Amani, şarkıcı eşi Sıla Gençoğlu ile birlikte çekilen eski bir karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hazer Amani ile Sıla Gençoğlu, sekiz ay önce sade bir tören ile dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleri süren çiftten Amani, eşi ile birlikte çekilen eski bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Hazer Amani'nin "Neşeniz eksik olmasın, yanınızda sizi mutlu eden insanlar olsun. En güzel temenni değil mi bu?" notunu düştüğü paylaşıma takipçilerinden beğeni yağdı.

<p>Editör: Duygu Gecü (<a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a>)

Nuh Albayrak Yorumluyor

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