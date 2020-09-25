Sıla'nın şef eşi Hazer Amani aşka geldi!

Hazer Amani ile Sıla Gençoğlu, sekiz ay önce sade bir tören ile dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleri süren çiftten Amani, eşi ile birlikte çekilen eski bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Hazer Amani'nin "Neşeniz eksik olmasın, yanınızda sizi mutlu eden insanlar olsun. En güzel temenni değil mi bu?" notunu düştüğü paylaşıma takipçilerinden beğeni yağdı.