Sıla'nın panik gecesi! Boşanma dedikoduları alevlendi

Ocak ayında evlenen Sıla ve şef Hazer Amani şimdilerde ayrılık dedikodularıyla gündemde. Haberler hakkında açıklama yapmayan Sıla, aylar sonra Fulya’daki bir kafede görüntülendi. Arkadaşlarıyla bir araya gelen şarkıcı, mekanda meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle geceyi erken noktaladı.

GİZEMLİ ARKADAŞ

Mekandan biri erkek iki arkadaşıyla beraber ayrılıp aracına binen Sıla, yeni single’ı “İnandım” için “Hayırlı olsun” diyen muhabirlere teşekkür etti. Ancak ayrılık sorularını yanıtsız bıraktı. Aracın ön koltuğuna oturan gizemli erkeğin tavırları ise merak uyandırdı.

Görüntülenmemek için elleriyle yüzünü gizleyen adam, ardından maskesini takıp aracın güneşliğini indirdi.