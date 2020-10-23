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  • Sıla'nın panik gecesi! Boşanma dedikoduları alevlendi
23 Ekim 2020 Cuma 10:21 | Son Güncelleme:

Sıla'nın panik gecesi! Boşanma dedikoduları alevlendi

Sıla'nın panik gecesi! Boşanma dedikoduları alevlendi

Hazer Amani ile evliliklerinde sıkıntılar yaşadığı konuşulan Sıla, önceki akşam Fulya'daydı. Ünlü şarkıcının mekandan birlikte ayrıldığı erkek arkadaşının kameralar karşısında paniklemesi dikkat çekti.

Ocak ayında evlenen Sıla ve şef Hazer Amani şimdilerde ayrılık dedikodularıyla gündemde. Haberler hakkında açıklama yapmayan Sıla, aylar sonra Fulya’daki bir kafede görüntülendi. Arkadaşlarıyla bir araya gelen şarkıcı, mekanda meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle geceyi erken noktaladı.

GİZEMLİ ARKADAŞ

Mekandan biri erkek iki arkadaşıyla beraber ayrılıp aracına binen Sıla, yeni single’ı “İnandım” için “Hayırlı olsun” diyen muhabirlere teşekkür etti. Ancak ayrılık sorularını yanıtsız bıraktı. Aracın ön koltuğuna oturan gizemli erkeğin tavırları ise merak uyandırdı.

Görüntülenmemek için elleriyle yüzünü gizleyen adam, ardından maskesini takıp aracın güneşliğini indirdi.

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