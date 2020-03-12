Şilan Makal'dan şaşırtan açıklama: İkimiz de çok odunuz!

Şilan Makal, 2.Sayfa programına şunları söyledi;

"Her şey yolunda gidiyor, düğün hazırlıklarına da başladık. Şener’in işlerinden dolayı tarihler net değil ama bu yaza düşünüyoruz. Benim için sadece nikah olsa yeterli. Düğün gibi şeyler aileler için yapılan ayrıntılar.

Evlilik teklifi gibi klişelerimiz olmadı. O da ben de bu konuda aynı fikirdeyiz. ‘Hadi evlenelim bari’ dedik. Zaten uzun zamandır konuştuğumuz bir şeydi, kendiliğinden teklifsiz gelişti. İkimiz de bu konularda çok odunuz. İki tarafın da böyle beklentisi olmadığı için iyi anlaşıyoruz."