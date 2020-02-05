Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı! Düğün tarihleri de belli oldu

Şilan Makal ve Şener Özbayraklı, uzun süreli ilişkilerini sonunda resmiyete taşıdı. Çift, aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. Sosyal medyada nişan töreninden paylaşım yapan Makal'ın fotoğrafına takipçileri çok sayıda "Mutluluklar" ve "Tebrikler" şeklinde yorumlar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen Şilan Makal, şu ifadeleri kullanmıştı:

"GELİNLİĞİMİ SATIN ALDIM"

Yoğun, yorucu fakat bir o kadar da keyifli bir süreçten geçiyorum. Bugün çok şükür en önemli olan şeylerden birisi olan gelinliğimi satın aldım. Artık gelinlik tamam. Şimdi de gelinliğim için ayakkabı bakmaya başlayacağım.

BORÇKA'DA EVLENECEKLER

Yaz aylarında nikah masasına oturmayı planlayan çift, Özbayraklı’nın memleketi olan Artvin-Borçka’da, gösterişten uzak bir kır düğünüyle evlenecek.

KÖY OKULLARI İÇİN KİTAP TOPLAYACAKLAR

Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamlayan ve yakında yüksek lisansa başlayacak olan Makal, düğünde bir sosyal sorumluluk projesine de imza atacak.

Ünlü oyuncu, düğüne katılacak davetlilerden kendileri için anlamı olan bir kitabı hediye olarak getirmelerini isteyecek. Çift, toplanacak kitapları daha sonra Artvin’in köy okullarına dağıtarak mutluluklarına çocukları da ortak edecek.