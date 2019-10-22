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  3. Şilan Makal ve Şener Özbayraklı evleniyor! İşte düğünün detayları...

Şilan Makal ve Şener Özbayraklı evleniyor! İşte düğünün detayları...

Şilan Makal ve Şener Özbayraklı evleniyor! İşte düğünün detayları...

Oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı'dan müjdeli haber geldi. Uzun süredir birlikte olan çiftin önümüzdeki yaz aylarında evleneceği ortaya çıktı.

Yeni Gelin dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Şilan Makal'ın, 4 yıldır aşk yaşadığı Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı’dan evlenme teklifi aldığı öğrenildi. Geçen ay tektaşını takan ve Makal, müjdeli haberi ailesiyle paylaştı ve düğün için şimdiden planlamalar yapmaya başladı. 26 yaşındaki ünlü oyuncu ile 29 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturacak.

ARTVİN'DE EVLENECEKLER

Çiftin hayali, Özbayraklı’nın memleketi olan Artvin-Borçka’da, gösterişten uzak bir kır düğünüyle evlenmek. Kına gecesi istemeyen Makal, gelinliğini ise yurtdışından alacak. Öte yandan Özbayraklı’nın, “Galasaray’da şampiyonluk kupasını kaldırmak, sonrasında memleketimde düğün yaparak çifte mutluluk yaşamak istiyorum” dediği de gelen haberler arasında...

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