Şilan Makal kimdir, nereli? Şener Özbayraklı'nın evleneceği Şilan Makal kaç yaşında?
Şilan Makal kimdir, nereli? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. 4 yıldır sevgili olan Şilan Makal ve futbolcu Şener Özbayraklı'nın evlilik kararı aldığı öğrenildi. Geçen ay tektaşını takan ve mutlu haberi ailesi ile paylaşan Şilan Makal, düğün için şimdiden planlamalar yapmaya başladı.Evlilik haberini duyan vatandaşlar Şilan Makal kimdir, nereli? diye merak ediyor. İşte Şener Özbayraklı'nın evleneceği Şilan Makal'in hayatı..
Şilan Makal kimdir, nereli? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı'nın, 4 yıldır birlikte olduğu oyuncu Şilan Makal'a evlenme teklif ettiği magazin basınında yayıldı. Çiftin hayalinin de Şener Özbayraklı'nın memleketi olan Artvin-Borçka'da, gösterişten uzak bir kır düğünüyle evlenmek olduğu ortaya çıktı. Şilan Makal kimdir, nereli? diye araştırılıyor. İşte yanıtı..
ŞİLAN MAKAL KİMDİR?
Adını katıldığı moda yarışmasıyla duyuran Şilan Makal, 2013 yılında dünyaya geldi. Aslen Artvin-Borçkalı. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Oyuncu olmak için Tuğçe Yıldırım’dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alan Tuğçe Makal, Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde oynadıktan sonra Show Tv’de yayınlanan; başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi’nin paylaştığı Yeni Gelin dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı ile 2015 yılından bu yana birlikteliği devam ediyor.