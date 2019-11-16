Sıla'dan şef sevgilisi Hazer Amani'ye romantik kutlama

Ahmet Kural ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Sıla, 7 ay önce ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşamaya başlamıştı. Uzun süre gözlerden uzak bir ilişki sürdüren Sıla, şimdilerde aşkını haykırmaktan çekinmiyor.

ROMANTİK KUTLAMA

Son olarak popçu, bugün doğum günü olan sevgilisinin yeni yaşına özel bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabından Hazer Amani'nin bir fotoğrafını paylaşan Sıla, kareye "Seni seviyorum nereden baksan söylenebilen bir cümledir.Nice senelere canım sevgilim. Bugün o gün. 16/11/2019. Fotoğrafı da iyi çekmişim haa..." notunu düştü. Şarkıcının bu karesine kısa sürede binlerce beğeni geldi.