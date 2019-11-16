Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.351
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Sıla'dan şef sevgilisi Hazer Amani'ye romantik kutlama

Sıla'dan şef sevgilisi Hazer Amani'ye romantik kutlama

Sıla'dan şef sevgilisi Hazer Amani'ye romantik kutlama

Ünlü şarkıcı Sıla, şef sevgilisi Hazer Amani'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Şarkıcının paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

Ahmet Kural ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Sıla, 7 ay önce ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşamaya başlamıştı. Uzun süre gözlerden uzak bir ilişki sürdüren Sıla, şimdilerde aşkını haykırmaktan çekinmiyor.

ROMANTİK KUTLAMA

Son olarak popçu, bugün doğum günü olan sevgilisinin yeni yaşına özel bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabından Hazer Amani'nin bir fotoğrafını paylaşan Sıla, kareye "Seni seviyorum nereden baksan söylenebilen bir cümledir.Nice senelere canım sevgilim. Bugün o gün. 16/11/2019. Fotoğrafı da iyi çekmişim haa..." notunu düştü. Şarkıcının bu karesine kısa sürede binlerce beğeni geldi.


'Bana kimse akıl vermedi'
Masterchef Ekin, o ünlü oyuncunun kuzeni çıktı!
'Demet çok özel, çok kıymetli'
Acun Ilıcalı merakla beklenen o yarışmacıları açıkladı!
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'nın benzerini buldu! Yeni fenomen aşkı olay oldu
<p>1960 yılında Kıbrıs adasının iki halkı arasında ortaklık temeline dayandırılan uluslararası antla

KKTC 36 Yaşında!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'de herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu nasıl olurdu?

BAİBÜ akademisyenleri bor madeninden süper iletken tel yaptı