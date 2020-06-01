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  3. Sıla'dan Kenan Doğulu'ya doğum günü jesti!
01 Haziran 2020 Pazartesi 14:24 | Son Güncelleme:

Sıla'dan Kenan Doğulu'ya doğum günü jesti!

Sıla'dan Kenan Doğulu'ya doğum günü jesti!

Kenan Doğulu önceki gün 46 yaşına bastı. Bir dönem vokalistliğini yapan Sıla da Doğulu'nun doğum gününü kutladı.

Karantina günlerini eşi Hazer Amani ile birlikte geçiren ve zaman zaman katıldığı canlı yayınlar ile takipçileriyle buluşma fırsatı yakalayan Sıla, dün 46 yaşına basan Kenan Doğulu'nun doğum günü için özel bir hediye hazırladı.

Kenan Doğulu’nun ‘Kurşun Adres Sormaz ki’ adlı şarkısını seslendiren Sıla, yedi yıl boyunca vokalistliğini yaptığı Doğulu’ya bu şarkıyı armağan etti. Doğulu da yakın arkadaşının bu jestine teşekkür etti.


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