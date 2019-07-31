Sıla yeni aşkını ilk kez açıkladı! 'Güzel bir şey yaşıyorum'

Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural'la yaşadığı aşkın sonunda şiddet gördüğünü ileri sürerek mahkemeye başvurmuştu. Magazin ve haber gündemini haftalarca meşgul eden olayda, mahkeme Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası vermişti. Ancak savcılık mahkemenin verdiği karara savcılık itiraz etmişti.

Yaşadığı zorlu günlerin ardından hayatında yeni bir sayfa açan Sıla, Beşiktaş'ta bir otomobilin içinde evli ünlü şef Hazer Amani ile sarmaş dolaş görüntülenince magazin dünyasına adeta bomba düşmüştü. MasterChef ile adını duyuran Hazer Amani'nin evli olması olayı bambaşka bir boyuta taşımıştı.

Hazer Amani'nin bu süreçte eşinden ayrılmak üzere olduğu iddia edilmiş, ünlü şef Hazer Amani eşi Deniz Mumcuoğlu ile boşanmıştı. Amani'nin boşanmanın ardından Sıla'nın evine yerleştiği ileri sürülmüştü. İkili ilk görüntülenmelerinde bir iş için bir araya geldiklerini ifade ederek kendilerini savunmuştu.

Sıla, Hazer Amani’yle birlikte olduğunu ilk kez açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum" diye konuştu...

(TV100.com)