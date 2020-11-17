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  • Sıla ve Hazer Amani'nin boşanacağı iddia edilmişti... İşte ilk açıklama!
17 Kasım 2020 Salı 09:28 | Son Güncelleme:

Sıla ve Hazer Amani'nin boşanacağı iddia edilmişti... İşte ilk açıklama!

Sıla ve Hazer Amani'nin boşanacağı iddia edilmişti... İşte ilk açıklama!

Şarkıcı Sıla ve ünlü şef Hazer Amani, ocak ayında dünyaevine girmişti. Ancak çiftin bir süredir evliliklerinde sorun yaşadığı ve boşanacakları iddia ediliyordu. Çiftten konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Ünlü şarkıcı Sıla'nın bir süredir eşi Hazer Amani'ye psikolojik baskı kurduğu ve Amani’nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu’yla görüştüğü iddia ediliyordu. Bu iddialar çift için “boşanacaklar” dedikodularına neden oldu.

İDDİALARI REDDETTİ

Hürriyet'in haberine göre ünlü şef, ayrılık iddialarını kabul etmeyerek “Bugün doğum günüm. Bunlar çok saçma” açıklamasını yaptı.

Sıla’nın menajeri Serkan Güney ise çiftin evlerini ayırmadıklarını söyledi: “Bunlar aslı astarı olmayan şeyler. Evden ayrılma da boşanma da yok.”

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