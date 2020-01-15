Sıla ve Hazer Amani'den düğün sonrası ilk paylaşım!

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Geçen yıl sürpriz bir şekilde aşk yaşadıkları ortaya çıkan Sıla ile Hazer Amani, Sıla’nın Taksim’deki evinde iki gün önce evlendi. Sade bir törenle nikah masasına oturan çiftin düğününe yalnızca aileleri ve yakın arkadaşları katıldı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun kıydığı nikâhta Sıla’nın şahitliğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaptı. Hazer Amani’nin şahitliğini ise ünlü şovmen Beyazıt Öztürk ve Kemal İnal üstlendi.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Düğünün ardından ünlü çiftten ilk paylaşım geldi. Aynı kareyi sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, fotoğrafa "Beraber çok güzel bir hatıramız var" notunu düştü. İkilinin siyah beyaz paylaştığı kare sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.