Sıla ve Hazer Amani'den boşanma iddialarını çürüten paylaşımlar

Sıla’nın geçtiğimiz günlerde eşi olmadan eğlenmeye çıkması ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Mutlulukları kısa süren çiftin evlerini ayırdıkları önü sürülmüştü. Sıla ve Hazer Amani’nin evliliklerinde kriz yaşamasıyla ilgiyle ise ortaya birkaç iddia atılmıştı.

PSİKOLOJİK BASKI MI YAPIYOR?

Sıla’nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani’nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü. Bir başka iddia ise Sıla’nın yakın arkadaşlarının bu evliliği bitirmesi için şarkıcıya telkinlerde bulunması oldu. Çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi.

İDDİALAR YALAN MI?

Tüm bu iddiaların ardından Sıla ve Hazer Amani'den art arda paylaşımlar geldi. İstanbul Sanal Maratonu’nda Türk Eğitim Derneği (TED) için koşacağını belirten bir paylaşımda bulunan Amani, Sıla'yı da gönderisine etiketledi. Sıla da bu paylaşımı kendi sayfasına ekledi. Çiftin birbirleriyle paylaşımda bulunmaları ve paylaşımları beğenmeleri "Boşanma iddiaları yalan mı?" dedirtti.