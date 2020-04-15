Sıla ve Hazer Amani karantinadan paylaştı: Yahu karışamazlar!
Sıla ve eşi Hazer Amani, karantinada oldukları şu günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Ünlü şarkıcının "Yahu karışamazlar!" notuyla paylaştığı son kareler çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Şarkıcı Sıla, şef Hazer Amani ile ocak ayında dünyaevine girdi. Ünlü çift, corona virüs sebebiyle önlem amaçlı kendilerini evde karantinaya aldı.
'YAHU KARIŞAMAZLAR!'
Bütün günü evde geçiren ikiliden Sıla, eşi ile çekilen pozlarını "Yahu karışamazlar!" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Sıla'nın pozları takipçilerinden büyük ilgi gördü.