20 Ekim 2020 Salı 09:45 | Son Güncelleme:
Sıla ve Hazer Amani evliliklerinde kriz mi yaşıyor?
Şarkıcı Sıla ile ünlü şef Hazer Amani, bu yılın ocak ayında nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilişkisiyle ilgili ayrılık iddiası ortaya atıldı. İddaların ardından hayranları sordu: Evlilikte kriz mi çıktı?
Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çiftinin evliliklerinde kriz yaşandığı ve sürekli ayrılıp barıştığı iddia edildi.
NE DİYECEKLERİ MERAK KONUSU OLDU
Sosyal medyada henüz fotoğraflarını kaldırmayan ve birbirini takip etmeyi bırakmayan ikilinin, bu iddiaya ne diyeceği merak konusu oldu.
BEBEK İDDİASINI YALANLAMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda Sıla'nın hamile olduğu iddia edilmişti. Ünlü şef Hazer Amani, "Bebek haberleri yalan. Ama Allah büyük. Şimdilik öyle bir şey yok" açıklamasında bulunmuştu.