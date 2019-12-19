Sıla ve Hazer Amani evleniyor! İşte merak edilen nikah tarihleri

2. Sayfa programının haberine göre; Hazer Amani ile Sıla, ocak ayının ikinci haftası Roma'da nikah masasına oturacak. Nikah törenine çiftin ailelerini yanı sıra yakın dostları katılacak. Çift, nikah töreni için 130 bin TL harcayacak.

"İLİŞKİMİZ MÜTHİŞ GÜZEL GİDİYOR"

Geçtiğimiz yaz Harbiye'de konser veren Sıla'yı izleyen Hazer Amani gazetecilerin sorularına "İlişkimiz müthiş güzel gidiyor" diyerek yanıt vermişti. Sıla ise yaşadığı büyük aşkı "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum" sözleriyle anlatmıştı.

Evlilik hazırlığı yapan çift, objektiflere ilk kez Türk Eğitim Derneği’nin Ankara’da düzenlediği Cumhuriyet Balosu’nda el ele poz vermişti.