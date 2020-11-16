Sıla ve Hazer Amani bugün boşanıyor!

Bu yıl ocak ayında nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani çifti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir boşanacakları yönünde haberler çıkan ikilinin, yollarını kesin olarak ayıracağı iddia edildi.

BOŞANIYORLAR

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Sıla, Hazer Amani ile oturduğu evi terk etti. Söylemezsem Olmaz'da yer alan iddiaya göre ise çift, bugün boşanıyor.

SILA VE HAZER AMANİ NEDEN BOŞANIYOR?

Şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani hakkında bir süredir boşanacakları yönünde haberler çıkıyordu. Geçtiğimiz haftalarda Sıla’nın tek başına eğlenmeye çıkması ise bu iddiaları güçlendirmişti.

İkili arasında yaşanan evlilik krizinin sebebi ise şaşırttı. Ortaya atılan iddiaya göre; Sıla’nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani’nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü. Öte yandan çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi.