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  • Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu? Evleri ayırdılar iddiası!
27 Ekim 2020 Salı 09:21 | Son Güncelleme:

Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu? Evleri ayırdılar iddiası!

Sıla ve Hazer Amani boşanıyor mu" Evleri ayırdılar iddiası!

Bu yılın ocak ayında nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani'nin boşanacağı haberleri magazin gündeminden düşmüyor. Çiftin neden ayrıldığı hakkında iki farklı iddia ortaya atıldı.

Şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani’nin boşanacakları iddia edildi. Sıla’nın geçtiğimiz günlerde eşi olmadan eğlenmeye çıkması ayrılık iddialarını güçlendirdi. Mutlulukları kısa süren çiftin evlerini ayırdıkları önü sürüldü. Sıla ve Hazer Amani’nin evliliklerinde kriz yaşamasıyla ilgiyle ise ortaya birkaç iddia atıldı.

PSİKOLOJİK BASKI YAPIYOR

Sıla’nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani’nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü.

MADDİ SIKINTI KRİZİ BÜYÜTTÜ

Bir başka iddia ise Sıla’nın yakın arkadaşlarının bu evliliği bitirmesi için şarkıcıya telkinlerde bulunması oldu. Çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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