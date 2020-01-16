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  3. Sıla ve Hazer Amani balayı için Roma yolcusu

Sıla ve Hazer Amani balayı için Roma yolcusu

Sıla ve Hazer Amani balayı için Roma yolcusu

13 Ocak'ta dünyaevine giren Sıla ve Hazer Amani, balayı için önceki gün Roma'ya uçtu.

İstanbul Havalimanı’nda objektiflere takılan ünlü çift, "Aile ve yakın arkadaşlarımız arasında bir düğün yaptık, şimdi kısa bir tatil için Roma’ya gidiyoruz. Orada arkadaşlarımızla buluşup tatil yapacağız" dedi.

MALİYETİ 100 BİN TL 

Nikahtan sonra Nişantaşı’ndaki Alancha Restaurant’ta 100 kişinin katıldığı yemekli düğün davetinin maliyeti ise 100 bin TL’yi buldu.

SILA HAMİLE Mİ? 

Bir süredir aşk yaşayan Sıla ve Hazer Amani’nin bebek beklediği iddia edildi. Çift bu yüzden nikah tarihini öne çekti. Düğün hazırlıklarını tamamlamak için yılbaşında sahne almayan Sıla yeni yıla ailesi ve Hazer Amani ile girmişti.


Sıla ve Hazer Amani balayı için Roma yolcusu
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