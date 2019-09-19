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  3. Sıla ayrılığı Instagram'dan duyurdu! 'Onun gömleğinde gözyaşlarımın çoğu'

Sıla ayrılığı Instagram'dan duyurdu! 'Onun gömleğinde gözyaşlarımın çoğu'

Sıla ayrılığı Instagram'dan duyurdu! 'Onun gömleğinde gözyaşlarımın çoğu'

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımla yıllardır birlikte çalıştığı müzisyen dostu Efe Bahadır'la yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda kendilerini "Siyam ikizi" olarak tanıttığı müzisyen Efe Bahadır ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Sıla paylaşımında, "Efe'ciğimle tam yirmi senedir tanışıyoruz. Okul koridorlarında koşup oynamışlığız çok. Hayatımız şarkıyla şiirle donatılmış, sandıklarımız hazine dolu.Onun gömleğinde gözyaşlarımın çoğu, eli sımsıkı elimde. Sırtı sırtımda. Kahkahalarla parlattık oturduğumuz evlerin camlarını. Her sehpada mum oldu yandı fikirler. Yani, öyle beş on cümlelik, buraya sığacak bir öykümüz yok bizim.  




Bir ay evvel "Bana müsaade et, şehir, ülke gezeceğim fotoğraf çekeceğim, tek göz odaya kapanacağım, müzik yapacağım,olur mu? Birazcık bensiz çık sahneye"dedi. Hem çok anladım, hem çok ağladım. O da çok ağladı. Ama imkanı olan da delirmesin mi canım! Hem havalanmak iyidir. Yenilikle döner gün. O yüzden bir süre sahnelerde ayrıyız. Sadece sahnelerde! Aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Her daim yan yanayız, can canayız" ifadelerini kullandı

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