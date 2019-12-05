Sıla sevgilisi Hazer Amani için bunu da yaptı! Yıllar sonra reddetti

Geçtiğimiz yıllarda yeni yıl konserleri için yaklaşık 500 bin TL alan şarkıcı, "Uzun zaman sonra çalışmayacağım. Öyle tercih ettim. Sevdiklerimle olmak istedim" dedi. Evinde vereceği partiyle 2019’a veda edecek Sıla’nın, şimdiden odalarını süslemeye başladığı öğrenildi.

'HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM'

Ünlü şarkıcı, yaklaşık beş aydır birlikte olduğu şefle evleneceği iddialarını ise, "Bu konuyla alakalı hiçbir şey söylemek istemiyorum" diyerek geçiştirdi. Son zamanlarda objektiflere sık sık yakalanan çiftin mutlu aşkları, sorunsuz devam ediyor.