Ahmet Kural Sıla davasında ne oldu? Sıla kim, kaç yaşında? sorularının yanıtları Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşmasının hemen ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ahmet Kural ve şikayetçi Sıla Gençoğlu avukatlarıyla katıldılar. Mahkeme Ahmet Kural'ın tanıklarını dinlemeyi reddetti. Taleplerin reddedilmesi üzerine Ahmet Kural’ın avukatları da reddi hakim talebinde bulundu. Mahkemede reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Sıla davası son durumu ve Sıla hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenlerin tümü...

SILA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

17 Haziran 1980 doğumlu olan Sıla, aslen Denizlilidir. Sıla'nın soyadı ise Gençoğlu'dur. Sıla kendiyle aynı ismi taşıyan ilk solo albümü ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yaptı ve şöpret oldu. SONY BMG tarafından yayımlanan albümün prodüktörü, sanatçının uzun yıllardır birlikte çalıştığı değerli müzisyen Ozan Doğulu.

Lise yıllarında müzikle aktif olarak ilgilenmeye başlayan Sıla, şan ve ses eğitimi alırken aynı zamanda çeşitli müzik topluluklarında solistlik yaptı. Yüksek öğrenimine caz vokal bölümünde devam ederken 2000 yılında Kenan Doğulu ile tanıştı ve birlikte çalışmaya başladı. 7 yıldır sanatçının aralıksız olarak vokalistliğini sürdüren Sıla, bu zaman zarfında İstanbulun çeşitli mekanlarında yaptığı programlarla da kendi dinleyici kitlesini oluşturmayı başardı.

Sıla´nın zaman içinde yaptığı besteler ve yazdığı şarkı sözleri Ferhat Göçer, Kenan Doğulu, Emel Müftüoğlu gibi değerli sanatçıların albümlerinde yer alırken, bugün ilk solo albümü olan ´Sıla´ nın oluşumuna zemin hazırladı.

Geniş kitleler onun sesiyle ilk kez Sezen Aksu ile yaptıkları ve ´Sıla´ dizisinin şarkısı olan ortak besteleri ´´Sıla / Töre´´ sayesinde tanıştı.

Hareketli çıkış şarkısı ´´...dan sonra´´ nın çarpıcı sözleri Sıla Gençoğlu imzası taşırken, dikkat çeken müziği ve düzenlemesi Ozan Doğulu´ya ait. İlkokulu yıllarını Denizli'de geçiren Sıla lise eğitimini ananesinin yanında İzmir'de almıştır. Sahne çalışmalarına ilk olarak İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde başladı ve Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği korolarında korist ve solist olarak görev aldı. İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Sabahat Tekebaş ile şan ve ses eğitimi uzerine çalışmıştır.

AHMET KURAL SILA DAVASINDA SON DURUM NE?

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ahmet Kural ve şikayetçi Sıla Gençoğlu avukatlarıyla katıldılar. Ahmet Kural’ın avukatlarının, tanık dinletme ve olay yerinde keşif yapılması talepleri reddedildi. Taleplerin reddedilmesi üzerine Ahmet Kural’ın avukatları da reddi hakim talebinde bulundu. Mahkemede reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Esas hakkındaki savunmalarının sorulması üzerime Kural’ın avukatları, yazılı savunmaları tekrar ettiğini belirtti. Kural’ın Avukatı Sibel Aydın, müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, adil yargılanmadığını savunarak, taleplerinin reddedilmesini eleştirdi. Ahmet Kural’a son sözü soruldu. Kural’ın avukatları da “Son sözünü soramazsınız. CMK 216 buna manidir. Sormak isterseniz kürsü sizindir" dedi. Kural, "Bana attıkları uyuşturucu kullanıyor iftirasına yönelik ona ve bana test yapılsın. Ben kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum" dedi.

SILA'DAN İLK AÇIKLAMA

Sıla Gençoğlu, mahkeme kararına ilişkin açıklama yaptı. Gençoğlu, "Türk adaletine teşekkür ediyorum. Bu pozisyona düşmüş ve düşebilecek bütün kadınlar için güven verici. Çok zor ve travmatik bir dönemdi benim için. Bunun iddia olduğu söylendi, türlü iftiralara uğradım, dünya kadar manipülasyon yapıldı. Bunların karşısında ne kadar kuvvetli de olsanız, ekonomik özgürlüğnüüz elinizde de olsa, mesleğiniz altın bilezik gibi dursa da kolay değil sağlam kalmak. Sahiden bugün adalet beni yüreklendirdi. Susmak, iyi bir fikir değil. Belki birilerinin hayatını kurtarabilirsiniz. Birilerinin hayatını kuratarbilirsiniz" dedi.