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Somer Sivrioğlu yasak aşkıyla yakalandı

Somer Sivrioğlu yasak aşkıyla yakalandı

MasterChef programının jüri üyesi Hazer Amani’nin Sıla ile yakalanıp boşanmasının ardından, programın diğer evli şefi Somer Sivrioğlu, bir yıldır birlikte olduğu yasak aşkı ile görüntülendi.

Şefler işi pişirdi! Yemek yarışması MasterChef'in jüri üyeleri, yaşadıkları yasak aşklarla gündemden düşmüyor.

Önce evli şef Hazer Amani, şarkıcı Sıla ile gece yarısı arabada uyurken görüntülenmişti. Ardından şef Somer Sivrioğlu'nun, programda çalışan bir editörle eşini aldattığı ortaya çıkmıştı.

EVLİLİKLERİ YIKILDI

Yaklaşık bir yıldır yasak aşk yaşayan Somer Sivrioğlu ile Pınar adlı evli sevgilisi, önceki gün Beşiktaş'taki bir otelde görüntülendi. Öğle yemeği yiyen ikili, taksiyle otelden ayrıldı.

Sivrioğlu'nun, ihanet nedeniyle 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'yla arası bozuk. Aynı şekilde Hazer Amani de, Sıla olayının ardından 5 yıllık eşinden boşandı.

(Kaynak: sabah.com.tr)

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