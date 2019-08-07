Sıla ile Hazer Amani'den aşkın ilk karesi geldi

Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek aylarca magazin gündemine oturan Sıla, geçtiğimiz ocak ayında Masterchef'in ünlü şefi Hazer Amani ile bir aracın içinde samimi bir şekilde uyurken yakalanmıştı. Şarkıcı, konuyla ilgili çıkan haberlerin ardından konuşmuş ve aşk iddialarını yalanlamıştı. Görüntüler hafızalarda tazeliğini korurken Amani ise 5 yıllık eşi Deniz Mumcuoğlu'dan boşanmıştı.

ÖNCE İTİRAF SONRA FOTOĞRAF

Olayın üzerinden aylar geçtikten sonra Sıla, geçtiğimiz günlerde Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etmiş ve "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum" demişti. Son olarak şarkıcı, sevgilisi Hazer Amani ile ilk pozunu verdi. O kare ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.