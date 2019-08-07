Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5071
  • 6,1796
  • 264.029
  • 98062.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Sıla ile Hazer Amani'den aşkın ilk karesi geldi

Sıla ile Hazer Amani'den aşkın ilk karesi geldi

Sıla ile Hazer Amani'den aşkın ilk karesi geldi

Kısa süre önce aşklarını itiraf eden Sıla ile Hazer Amani'den ilk fotoğraf karesi geldi.

Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek aylarca magazin gündemine oturan Sıla, geçtiğimiz ocak ayında Masterchef'in ünlü şefi Hazer Amani ile bir aracın içinde samimi bir şekilde uyurken yakalanmıştı. Şarkıcı, konuyla ilgili çıkan haberlerin ardından konuşmuş ve aşk iddialarını yalanlamıştı. Görüntüler hafızalarda tazeliğini korurken Amani ise 5 yıllık eşi Deniz Mumcuoğlu'dan boşanmıştı.

ÖNCE İTİRAF SONRA FOTOĞRAF

Olayın üzerinden aylar geçtikten sonra Sıla, geçtiğimiz günlerde Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etmiş ve "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum" demişti. Son olarak şarkıcı, sevgilisi Hazer Amani ile ilk pozunu verdi. O kare ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İşte aşkın ilk karesi
İşte Teoman'ın yeni aşkı
Demet Özdemir'le ilgili flaş iddia!
Demet Akalın kızı Hira'nın köpeği için VIP araç kiraladı
Burcu Özberk'e aşk çalımı

Tekneden düşen Kerem Bürsin´den açıklama: ´Omuriliğimi kırdım´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yerli elektrikli traktörü basın dünyasında ilk biz kullandık: Traktör arkta belli oldu

Teröre hassas vuruş: 'Uzaktan kumandalı piyadeler' göreve hazır