Sıla ile Hazer Amani evleniyor mu? Hazer Amani'den ilk açıklama

Fox TV'nin yeni yayın yılı için önceki gün bir özel bir kutlama düzenlendi. Geceye Taner Ölmez, Songül Öden, Engin Altan Düzyatan ve Hazer Amani gibi isimler katıldı. Mekandan ilk ayrılan ise Sıla'nın şef sevgilisi Hazer Amani oldu.

EVLİLİK VAR MI?

Muhabirler, ünlü şefe Sıla ile evleneceği iddialarını hatırlatınca Amani, "Bilmiyorum ki, bende bilmiyorum. Ben de sizden duyuyorum, her gün uyandığımda yeni haberler duyuyorum. Ne kadar güzel" dedi.