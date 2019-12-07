Sıla: Hazer'e laf etmek namussuzca olur

Şef Hazer Ameni ile bir süredir birlikte olan Sıla, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bir muhabir, "Yemek konusunda hanginiz daha iyisiniz?" diye sorunca popçu, "Ben de mutfak ve yemek konusunda iyiyimdir ama Hazer’e bu konuda laf etmek namussuzca olur" dedi.

'ÖZEL KONULARLA İLGİLİ KONUŞMUYORUZ'

Son günlerde çok yoğun çalıştığını belşrten şarkıcı, evlilik teklifi aldığı yönündeki haberler hakkında ise, "Sizden bu konulara saygı duymanızı bekliyorum. Biz özel konularla ilgili çok konuşmuyoruz" dedi.