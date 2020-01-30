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  3. Sıla hamile mi? Hazer Amani'den ilk açıklama

Sıla hamile mi? Hazer Amani'den ilk açıklama

Sıla hamile mi" Hazer Amani'den ilk açıklama

Şarkıcı Sıla ile ünlü şef Hazer Amani, 13 Ocak'ta nikah masasına oturmuştu. Düğünün jet hızıyla olmasının ardından ortaya atılan bebek iddiaları sonrası Amani'den ilk açıklama geldi.

MasterChef yarışmasıyla yıldızı parlayan şef Hazer Amani, 13 Ocak'ta ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile nikah masasına oturdu. Düğünün ardından önceki gün Bebek'teki mekanında görüntülenen Amani, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

BEBEK HABERLERİ DOĞRU MU?

Sıla ile balayına gitmediğini, sadece arkadaşları ile beraber tatil planı yaptıklarını söyleyen Hazer Amani, Sıla'nın hamilelik iddialarına da açıklık getirdi. Sıla'nın evde güzel yemekler yaptığını anlatan şef, "Bebek haberleri yalan. Ama Allah büyük. Şimdilik öyle bir şey yok" dedi.


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