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  3. Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani dünya evine girdi! Nikah şahitleri bakın kim oldu

Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani dünya evine girdi! Nikah şahitleri bakın kim oldu

Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani dünya evine girdi! Nikah şahitleri bakın kim oldu

Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani bugün dünya evine girdi. Çiftin Nişantaşı’ndaki evlerinde gerçekleşen nikahı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kıydı. Çiftin nikah şahitleri ise sürpriz isimler oldu. İşte detaylar…

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani arasında olan birliktelik resmiyet kazandı. Çift, Nişantaşı’ndaki evlerinde gerçekleşen nikahla dünya evine girdi. Nikah töreninde sürpriz isimler vardı.

Sıla Gençoğlu’un nikah şahitiğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani’nin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı.

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Nişantaşı’ndaki özel bir restoranda davet verecek. Geceye çiftin ailelerinin yanı sıra 100 yakın dostu katılacak.

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Roma’da kısa bir tatil yapacak.


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