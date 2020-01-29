Sıla, Demet Akalın'ı tek kalemde sildi! Akalın'dan jet açıklama geldi

Ünlü popçu Sıla, geçtiğimiz günlerde Hazer Amani ile sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Sürpriz düğünün ardından Sıla, son hamlesiyle şaşırttı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabına girdi, eski arkadaşlarını teker teker sildi. Bu temizlikten Demet Akalın da nasibini aldı.

'BEN DE BİLMİYORUM'

Yaşananların ardından 2.Sayfa programına bağlanan Demet Akalın, merak edilen sorunun cevabını verdi. İşte Demet Akalın’ın açıklamalarından satır başları...

"Kızlar inanın ben de bilmiyorum. Hala aynı şeyi söylüyorum. Sıla benim için çok değerlidir, ben hiçbir şekilde ona kızmam, darılmam, incilmem. Yeni evlendi, ona mesaj attım evlendikten sonra konuştuk bir sorun yok. Daha gecen gün Gölcük’te türbeye gittim Sıla için bebek çizdim.

'EŞİYLE ALAKALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Ben o kızı seviyorum, tamamıyla eşiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben sosyal medya hesabımda şef Danilo’yu paylaştım belki ona kızmıştır bilemiyorum. Sıla’yı arayıp ‘beni neden takipten çıkardın’ diye de sormadım. Sormam da… Beni sosyal medyadan silmesi ona olan sevgimi azaltmaz seviyorum çünkü kızı…"