Sıla, Cem Adrian ve Tan Taşçı'dan köy okullarına destek

Cem Adrian’ın “Bir Kayıt Bağışlar Mısın?’ başlığıyla başlattığı geliri çocuklar ve ihtiyaç sahiplerine aktarılacak olan kampanyaya Sıla’nın ardından Tan Taşçı da destek verdi. Taşçı, “Elveda” kaydını, Umuttan Çocuklar Youtube hesabında yayınladı. Taşçı, ‘’Çocukların umutlarına bir parça da olsa ışık tutabilmek çok değerli’’ yazdı.