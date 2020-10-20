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  • Sıla, Cem Adrian ve Tan Taşçı'dan köy okullarına destek
20 Ekim 2020 Salı 22:08 | Son Güncelleme:

Sıla, Cem Adrian ve Tan Taşçı'dan köy okullarına destek

Sıla, Cem Adrian ve Tan Taşçı'dan köy okullarına destek

Köy okullarındaki çocuklarımıza destekte, gönüllük esasına dayalı kurulmuş sosyal sorumluluk projesi Umuttan Çocuklara, müzisyenler şarkılarını bağışlayarak destek oluyor.

Cem Adrian’ın “Bir Kayıt Bağışlar Mısın?’ başlığıyla başlattığı geliri çocuklar ve ihtiyaç sahiplerine aktarılacak olan kampanyaya Sıla’nın ardından Tan Taşçı da destek verdi. Taşçı, “Elveda” kaydını, Umuttan Çocuklar Youtube hesabında yayınladı. Taşçı, ‘’Çocukların umutlarına bir parça da olsa ışık tutabilmek çok değerli’’ yazdı.

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