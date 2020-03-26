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  3. Sıla canlı yayını kapatamayınca Şahan Gökbakar'ın diline düştü!

Sıla canlı yayını kapatamayınca Şahan Gökbakar'ın diline düştü!

Sıla canlı yayını kapatamayınca Şahan Gökbakar'ın diline düştü!

Şarkıcı Sıla, Instagram hesabından yaptığı canlı yayın sonrası yayını kapatamayınca sosyal medyanın diline düştü. Şahan Gökbakar'da bir video çekerek şarkıcıyı tiye aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evine kapanan sanatçılar sosyal medya hesaplarından online konser vermeye başladı. Bu isimlerden biri de Sıla oldu. Sıla, önceki gün yaptığı canlı yayın sonrası yayını kapatamayınca sosyal medyanın diline düştü.

ŞAHAN, SILA'YI TİYE ALDI

Sıla'nın bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Sıla'yı son olarak Şahan Gökbakar tiye aldı. Bu anları Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Gökbakar, paylaşımına Sıla'yı etiketleyerek kahkaha emojileri koymayı da ihmal etmedi.


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