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  3. Sıla, canlı yayın kazasını böyle ti'ye aldı!
24 Mayıs 2020 Pazar 10:30 | Son Güncelleme:

Sıla, canlı yayın kazasını böyle ti'ye aldı!

Sıla, canlı yayın kazasını böyle ti'ye aldı!

Ünlü şarkıcı Sıla, geçen martta Instagram hesabından takipçileriyle buluşmuş, yaşadığı canlı yayın kazasıyla günlerce konuşulmuştu. Dün de Beyaz'la bir canlı yayında buluşan Sıla, başına gelen canlı yayın kazasını ti'ye aldı.

Sıla, geçtiğimiz mart ayı sonlarında Instagram hesabından canlı yayını kapattığını zannedip kapatmamasıyla dün akşam yaptığı canlı yayında dalga geçti.

BEYAZ’LA YAPTIĞI SOHBET SONRASI…

Beyazıt Öztürk’le yaptığı canlı yayının sonunda “Ben de çok teşekkür ediyorum canım, şahane bir akşamdı” deyip arkasına yaslanan Sıla yine derin bir “oh” çekti. Yanına gelen eşi Hazer Armani’nin “Keyifli oldu” sözlerine ise “Ay ne kadar çok konuşuyor” diyerek karşılık verdi. Sıla sonrasında ise kameraya kahkahalar attı. Sıla böylelikle daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’deki corona virüsü salgını nedeniyle sanatçıların evden yayın yapıp şarkı söylemesi akımına katılan Sıla, geçtiğimiz mart ayı sonunda yaptığı bir canlı yayını kapadığını zannedip arkasına yaslanarak “oh” çekmişti. O anda yanında bulunanların uyarısıyla yayını kapamadığını fark etti ve duruma müdahale etti. Sıla’nın bu canlı yayın kazası daha sonra bir süre daha konuşuldu.


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