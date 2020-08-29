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  3. Sihirli Annem'in yıldızı Gizem Güven kına gecesi yaptı! Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner de yalnız bırakmadı
29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:49 | Son Güncelleme:

Sihirli Annem'in yıldızı Gizem Güven kına gecesi yaptı! Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner de yalnız bırakmadı

Sihirli Annem'in yıldızı Gizem Güven kına gecesi yaptı! Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner de yalnız bırakmadı

Sihirli Annem ve Selena dizileriyle yıldızı parlayan oyuncu Gizem Güven'in, futbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturmasına sayılı günler kaldı. Güven, düğün öncesi kına gecesi gerçekleştirdi.

Bir dönemin çocuk yıldızlarından olan ve Sihirli Annem ile Selena dizilerinde canlandırdığı karakterlerle ünlenen Gizem Güven dünyaevine giriyor. Futbolcu nişanlısı Caner Turp ile Eylül ayında evlenecek olan Güven, düğün öncesi fotoğraf çekiminden pozlarını paylaşmıştı. O kareler, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Gizen Güven geçtiğimiz akşam da koronavirüs dinlemedi ve kına gecesi yaptı. Güven, kına gecesi için yeşil bir elbise tercih etti ve kınasında özel bir dans kareografisi yaptı.

Sihirli Annem dizisiyle tanınan Gizem Güven’in yapılan kına eğlencesinden ilk görüntüler geldi. Nedimelerinin arasında Sihirli Annem ve Selena dizisinden arkadaşları Jennifer Boyner ve Zeynep Özkaya da vardı.

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