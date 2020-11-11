Sihirli Annem'in yeni kadrosu belli oldu!

Yeni bir kadro ile çekilecek olan Sihirli Annem dizisi için senaristi Gamze Özer’in yaptığı gaf da ünlü isimleri çok kızdırmıştı. Gamze Özer’in dizinin ilk versiyonunda oynayan kimi oyuncular için ‘yaşlanan oyuncular oldu’ sözleri, İnci Türkay ve Suat Sungur’u kızdırmıştı.

Sihirli Annem dizisiyle ilgili yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre dizinin her bölümü 45 dakika olacak. Sihirli Annem’in çekimlerine ise Aralık ayının ilk haftasında başlanacak.



İşte oyuncu kadrosu;

İnci Türkay’ın oynadığı Betüş karakterini Açelya Topaloğlu’nun oynayacağı ortaya çıkarken, Lale Başar’ın Perihan ve Nergis Kumbasar’ın da Dudu rolünü oynayacağı öğrenilmişti. Dijital versiyonda Hande Katipoğlu’un ise Suzan’ı ve Bülent Seyran’ın da Suzan’ın eşini oynayacağı, dizinin yeni Firuze’sinin de Eylem Yıldız olacağı ortaya çıkmıştı.

Dizinin sanat yönetmenliğini yapacak ismin de Dilek Pınarcı Başak olduğu belirtiliyor.