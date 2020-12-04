Sihirli Annem'in yeni Dudu'su Nergis Kumbasar'dan dizinin eski oyuncularının sitemine yanıt!

Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu dijital platform olan Exxen'de, bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi yeniden çekilecek. Ancak eski dizide rol alan oyuncular bu kez kadroda yer almayacak.



ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

Kendilerine teklif gelmediğini belirten Sihirli Annem'in eski oyuncuları İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Yeni seride bize yer verilmeyeceği ve başka bir kadro ile yayına gireceğini haftalar önce öğrenmiştik ve bu duruma saygı duyduk. Fakat bizlerle iletişime geçildiği, konuşulduğu ve fikirlerimizin alındığı gibi paylaşımlar yapılması tamamen gerçek dışıdır" ifadeleri yer aldı.

NERGİS KUMBASAR'DAN AÇIKLAMA

Kumbasar eski oyuncuların yaptığı açıklamayı hatırlatan muhabirlere, "Buna Sihirli Annem'in yeni versiyonu dediler. Yani eski oyuncuların bir tepki gösterdiklerini sanmıyorum. Çünkü dünyada da bu tip dizilerde kadrolar yenileniyor. Belki haberleri olmadı. Bu işin fıtratında var. Yıllar geçince kadrolar yenilenebiliyor. O biraz abartılmıştır" diye konuştu.

Kumbasar ayrıca evde elinde dezenfektan şişesi ile gezdiğini söyleyip "Çift maske ve dezenfekten ile geziyorum. Zaten iş dışında da sokağa çıkmıyorum. Bugün dizinin provasına geldim. Zaten temizliğe çok dikkat eden bir tipim, çok fazla yabancılık çekmiyorum" ifadelerini kullandı.